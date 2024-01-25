Костянтин Картошкін, ексгендиректору заводу «Зоря» – «Машпроект», фото: НикВести

Колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» Костянтину Картошкіну зменшили розмір застави на 1 мільйон гривень.

Таке рішення 22 січня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

В жовтні 2023 року антикорупційний суд визначив Костянтину Картошкіну запобіжний захід у вигляді 4 мільйонів гривень застави. Також на нього поклали наступні обов'язки: прибувати за першою вимогою; не відлучатися за межі Київської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні та здати на зберігання закордонні паспорти.

Водночас сторона захисту подала клопотання про зміну запобіжного заходу. Суд задовольнив його частково і зменшив заставу на 1 мільйон гривень, але продовжив всі обов'язки.

«Зменшити підозрюваному (Картошкіну, — прим.) розмір застави, достатній для забезпечення виконання покладених на нього обов'язків, передбачених КПК України, до розміру 1000 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 028 000 гривень. Продовжити підозрюваному строк дії обов'язків, покладених на нього у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, на 2 місяці — до 22 березня 2024 року включно», — йдеться в рішенні.

Суд повернув 998 тисяч гривень застави всеукраїнській благодійній організації «Благодійний фонд Порошенка».

Як відомо, протягом 2013-2018 років на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 61,98 мільйонів доларів як оплату за удавані агентські послуги. Завдання ДП збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.

У вересні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом ексгендиректорам заводу «Зоря» – «Машпроект» і одному підприємцю у заволодінні 1,32 млрд гривень. Слідство встановило, що керівництво заводу «Зоря» – «Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

Нагадаємо, Костянтин Картошкін став керівником підприємства у 2014 році.

В липні 2019 році ДК «Укроборонпром» призначило виконувачем обов'язків генерального директора держпідприємства Миколу Тройнича.

Пізніше стало відомо, що виконувач обов'язків генерального директора державного підприємства «Зоря» – «Машпроект» Микола Тройнич призначив своїм радником колишнього гендиректора Костянтина Картошкіна.

Тоді ж екс-радник побіжного президента України Януковича Андрій Портнов подав до СБУ заяву про державну зраду колишнього гендиректора ДП. Він вказував на те, що нібито у 2014 році Костянтин Картошкін, будучи директором Севастопольського морського заводу, визнав юрисдикцію Росії в українському Криму і вступив в офіційне листування з російською владою.