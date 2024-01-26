Вночі на 26 січня, у Миколаєві загорілася квартира на пʼятому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку по вулиці Крилова.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

За даними вогнеборців, через пожежу було щільне задимлення, воно розповсюдилось по сходовій клітині, тому трьох мешканців квартир з верхніх поверхів довелося евакуювати в масках рятувального комплекту.

Пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів, її причина встановлюється. Загалом від ДСНС до гасіння залучались понад 10 вогнеборців, чотири одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, що 15 січня, сталася пожежа у триповерховій будівлі на вулиці Садовій у Миколаєві. За словами рятувальників, вогонь охопив площу в 150 квадратних метрів. Жителька дому Тетяна розповіла «НикВести», що встигла врятувати свого собаку та кота, ще двох котів, які залишилися у будинку дістали рятувальники. Їх госпіталізували.

що 24 січня та в ніч на 25 січня миколаївські вогнеборці ліквідували дві пожежі. Під час гасіння вони побачили, що під купою побутових речей сховався песик. Рятувальники дістали його та передали власникам.