Наслідки ранкової атаки по житловому будинку Харкова, Фото: Харківська ОВА

У Харкові збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу росіян 23 січня. У лікарні померла постраждала жінка.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Незважаючи на зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка», — повідомили правоохоронці.

Таким чином, станом на ранок 26 січня внаслідок ракетного удару по Харкову загинули 11 осіб.

Обстріл 23 січня

Нагадаємо, вранці 23 січня російська армія вдарила ракетами по двом багатоповерховим будинкам Харкова.

Також Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, у кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Російська армія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Українські військові виявили 41 засіб повітряного нападу росіян. Сили оборони знищили 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Міський голова Харкова Ігор Терехов запропонував перейменувати вулицю Пушкінську після російського обстрілу 23 січня. Він хоче назвати її на честь українського філософа та письменника Григорія Сковороди.

Також після обстрілу у Харкові з метою безпеки зупинили роботу сервісів для відстежування руху вагонів метрополітену.