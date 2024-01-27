У Миколаєві вдень 27 січня в підвалі пʼятиповерхового будинку по вулиці 12 Повздовжня сталась пожежа.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.
На момент прибуття вогнеборців внаслідок пожежі виникло сильне задимлення в під'їзді через що не всі мешканці будинку могли вийти із власних квартир.
Рятувальники вивели з будинку на свіже повітря вісім людей, з них четверо дітей. Через щільне задимлення спеціалісти працювали в апаратах захисту органів дихання.
Площа пожежі склала 8 квадратних метрів. На місці працювало три одиниці техніки та 10 осіб. Причина наразі встановлюється.
Нагадаємо, рятувальники миколаївського гарнізону ДСНС протягом 26 та 27 січня ліквідували три пожежі на території області та міста.
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У Миколаєві вдень 27 січня в підвалі пʼятиповерхового будинку по вулиці 12 Повздовжня сталась пожежа.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.
На момент прибуття вогнеборців внаслідок пожежі виникло сильне задимлення в під'їзді через що не всі мешканці будинку могли вийти із власних квартир.
Рятувальники вивели з будинку на свіже повітря вісім людей, з них четверо дітей. Через щільне задимлення спеціалісти працювали в апаратах захисту органів дихання.
Площа пожежі склала 8 квадратних метрів. На місці працювало три одиниці техніки та 10 осіб. Причина наразі встановлюється.
Нагадаємо, рятувальники миколаївського гарнізону ДСНС протягом 26 та 27 січня ліквідували три пожежі на території області та міста.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|