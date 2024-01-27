Рятувальник ДСНС виводить з будинку місцеву жительку, фото: ГУ ДСНС Миколаївської області

У Миколаєві вдень 27 січня в підвалі пʼятиповерхового будинку по вулиці 12 Повздовжня сталась пожежа.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

На момент прибуття вогнеборців внаслідок пожежі виникло сильне задимлення в під'їзді через що не всі мешканці будинку могли вийти із власних квартир.

Миколаївські рятувальники, фото: ГУ ДСНС Миколаївської області Миколаївські рятувальники, фото: ГУ ДСНС Миколаївської області Миколаївські рятувальники, фото: ГУ ДСНС Миколаївської області

Рятувальники вивели з будинку на свіже повітря вісім людей, з них четверо дітей. Через щільне задимлення спеціалісти працювали в апаратах захисту органів дихання.

Площа пожежі склала 8 квадратних метрів. На місці працювало три одиниці техніки та 10 осіб. Причина наразі встановлюється.

Нагадаємо, рятувальники миколаївського гарнізону ДСНС протягом 26 та 27 січня ліквідували три пожежі на території області та міста.