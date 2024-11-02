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Протягом доби на Миколаївщині ліквідували шість пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях

Протягом доби рятувальники Миколаївської області ліквідували шість пожеж, з яких п'ять виникли у житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

«П'ять пожеж виникли у житловому секторі. Так, горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння у Арбузинці Первомайського району. Згодом рятувальники ліквідували займання покрівлі житлового будинку селі Крива Балка Веснянської територіальної громади та будівлі, що не експлуатується селі Миколо-Гулак Казанківської громади. Ввечері рятувальників сповістили про пожежу сіна на території приватного домоволодіння у селі Щербані Дорошівської громади», – повідомляє ДСНС.

Ліквідація пожеж на Миколаївщині, фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожеж на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожеж на Миколаївщині, фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожеж на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожеж на Миколаївщині, фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожеж на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївщини

Крім того, на відкритій території села Новосевастополь Березнегуватської територіальної громади Баштанського району загорілася суха трава та чагарники на площі 1,5 га. Також в Миколаєві, на провулку 1-й Кільцевий, сталася пожежа в господарчій споруді площею 80 кв. м. Пожежники оперативно ліквідували займання.

«Підрозділами Головного управління ДСНС України у Миколаївській області забезпечено оперативне реагування на всі повідомлення», – додали у пресслужбі. 

Нагадаємо, вдень 31 жовтня у селі Крива Балка Веснянської територіальної громади Миколаївського району загорівся приватний житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув чоловік.

Також 31 жовтня у Миколаєві на вулиці Садовій загорівся дах житлового будинку. Рятувальникам подзвонили господарі, які, прокинувшись, виявили займання.

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