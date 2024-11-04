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За добу у Миколаєві та області виникло 6 пожеж: горів житловий сектор

Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС

Учора, 3 листопада, та в ніч на 4 листопада у Миколаївській області виникло шість пожеж. Тричі горіло в житловому секторі, двічі господарі встигли своєчасно відреагувати та загасити полум’я.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що перший епізод виник у селі Українка Коблівської громади, де займання сталось, попередньо, через коротке замкнення електромережі. Площа пожежі склала 8 квадратних метрів. Другий — у Миколаєві по вулиці 6 Слобідській. Тут за невстановленої наразі причини загорілась прибудова до будинку. Власник помешкання встиг загасити пожежу площею 2 квадратних метра.

Ще одна пожежа виникла також у Миколаєві, по вулиці Сил Територіальної Оборони України. Вогнеборці загасили займання господарчих споруд площею 10 квадратних метрів.

Інші три пожежі зареєстровані на відкритих територіях — горіли сміття та сухостій.

Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС
Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС

Нагадаємо, що 2 листопада, вогнеборці сім разів гасили пожежі у Миколаївській області. Горіли сухостій, автомобіль та будинки. Також на пожежах постраждали двоє людей.

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Вогнеборці загасили сім пожеж на Миколаївщині минулої доби: на одній з них постраждали двоє людей

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