СБУ повідомила про підозру у держзраді командиру російського ракетоносія «Дмитрий Рогачев». Фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала докази держзради щодо командира російського ракетного корабля «Дмитро Рогачов», який обстрілюв міста України, у тому числі й Миколаїв.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, після окупації Росією Автономної Республіки Крим експомічник командира протичовнового корвета ВМС ЗСУ перейшов на бік ворога.

Згодом, він уклав «контракт» на проходження служби у військовій частині Росії, де його призначили «командиром-капітаном третього рангу» патрульного ракетоносія «Дмитро Рогачов».

Як повідомляє відомство, цей ворожий корабель несе бойове чергування в акваторії Чорного моря та блокує підходи до морських портів України.

Окрім того, відомо, що саме з цього корабля ворог неодноразово обстрілював мирні міста України ракетами на кшталт «Калібр».

На підставі зібраних доказів зраднику повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Наразі зловмисник знаходиться на території тимчасово окупованого Криму, продовжуються комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримано місцеву жительку, яка підозрюють у стеженні за підрозділами морпіхів Збройних сил України на Миколаївщині.