На Миколаївщині при перереєстрації в автомобілі виявили вкрадений у Великій Британії двигун. Фото:Ukr.Media.

На Миколаївщині під час реєстрації автомобіля виявилися, що в ньому стоїть двигун, який вкрали у Великій Британії.

Про це повідомили у Сервісних центрах МВС в Миколаївській області.

Зазначається, що під час перевірок адміністратор з’ясував, що двигун розшукується Інтерполом з травня минулого року. Ініціатор розшуку — Об'єднане Королівство.

«Тож реєстрація не відбулась, усі матеріали справи передано до поліції», —йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні посилили відповідальність за викрадення машин. Відповідно до закону, за викрадення автомобіля каратимуть позбавленням волі до 12 років.