На Миколаївщині під час реєстрації автомобіля виявилися, що в ньому стоїть двигун, який вкрали у Великій Британії.
Про це повідомили у Сервісних центрах МВС в Миколаївській області.
Зазначається, що під час перевірок адміністратор з’ясував, що двигун розшукується Інтерполом з травня минулого року. Ініціатор розшуку — Об'єднане Королівство.
«Тож реєстрація не відбулась, усі матеріали справи передано до поліції», —йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Україні посилили відповідальність за викрадення машин. Відповідно до закону, за викрадення автомобіля каратимуть позбавленням волі до 12 років.
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На Миколаївщині під час реєстрації автомобіля виявилися, що в ньому стоїть двигун, який вкрали у Великій Британії.
Про це повідомили у Сервісних центрах МВС в Миколаївській області.
Зазначається, що під час перевірок адміністратор з’ясував, що двигун розшукується Інтерполом з травня минулого року. Ініціатор розшуку — Об'єднане Королівство.
«Тож реєстрація не відбулась, усі матеріали справи передано до поліції», —йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Україні посилили відповідальність за викрадення машин. Відповідно до закону, за викрадення автомобіля каратимуть позбавленням волі до 12 років.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|