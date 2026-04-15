 У березні українці придбали понад 13 тисяч бензинових авто: найпопулярніші моделі

  • середа

    15 квітня, 2026

  • 10.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 10.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

13 тисяч авто за місяць: які бензинові моделі обрали українці у березні

Авто в Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

У березні автопарк Україна поповнився 13,1 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

Із загальної кількості придбаних автомобілів 2,5 тисячі становили нові машини, що на 33% більше, ніж торік. Водночас українці зареєстрували 10,6 тисячі імпортованих уживаних авто — зростання склало 19%.

Серед нових бензинових легковиків найбільший попит мали:

  • Hyundai Tucson — 212 автомобілів;
  • Mazda CX-5 — 123 авто;
  • Suzuki SX4 — 123 авто;
  • Renault Duster — 107 авто;
  • Skoda Karoq — 97 авто;
  • Kia Sportage — 96 авто.

У сегменті імпортованих уживаних бензинових автомобілів лідерами стали:

  • Volkswagen Tiguan — 705 авто;
  • Volkswagen Golf — 628 авто;
  • Nissan Rogue — 585 авто;
  • Audi Q5 — 562 авто;
  • Audi A4 — 319 авто.

Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні продали 9,5 тисячі нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю став Renault Duster.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

