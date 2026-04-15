13 тисяч авто за місяць: які бензинові моделі обрали українці у березні
- Світлана Іванченко
21:01, 15 квітня, 2026
У березні автопарк Україна поповнився 13,1 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в асоціації Укравтопром.
Із загальної кількості придбаних автомобілів 2,5 тисячі становили нові машини, що на 33% більше, ніж торік. Водночас українці зареєстрували 10,6 тисячі імпортованих уживаних авто — зростання склало 19%.
Серед нових бензинових легковиків найбільший попит мали:
- Hyundai Tucson — 212 автомобілів;
- Mazda CX-5 — 123 авто;
- Suzuki SX4 — 123 авто;
- Renault Duster — 107 авто;
- Skoda Karoq — 97 авто;
- Kia Sportage — 96 авто.
У сегменті імпортованих уживаних бензинових автомобілів лідерами стали:
- Volkswagen Tiguan — 705 авто;
- Volkswagen Golf — 628 авто;
- Nissan Rogue — 585 авто;
- Audi Q5 — 562 авто;
- Audi A4 — 319 авто.
Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні продали 9,5 тисячі нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю став Renault Duster.
