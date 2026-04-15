13 тисяч авто за місяць: які бензинові моделі обрали українці у березні

У березні автопарк Україна поповнився 13,1 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

Із загальної кількості придбаних автомобілів 2,5 тисячі становили нові машини, що на 33% більше, ніж торік. Водночас українці зареєстрували 10,6 тисячі імпортованих уживаних авто — зростання склало 19%.

Серед нових бензинових легковиків найбільший попит мали:

Hyundai Tucson — 212 автомобілів;

Mazda CX-5 — 123 авто;

Suzuki SX4 — 123 авто;

Renault Duster — 107 авто;

Skoda Karoq — 97 авто;

Kia Sportage — 96 авто.

У сегменті імпортованих уживаних бензинових автомобілів лідерами стали:

Volkswagen Tiguan — 705 авто;

Volkswagen Golf — 628 авто;

Nissan Rogue — 585 авто;

Audi Q5 — 562 авто;

Audi A4 — 319 авто.