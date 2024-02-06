У Миколаєві спалахнула пожежа. Фото: ДСНС у Миколаївській області

У вівторок, 6 лютого, у будинку в мікрорайоні Намив у Миколаєві спалахнула квартира у багатоповерхівці.

Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що інцидент трапився на вулиці Озерній, у квартирі на 4 поверсі багатоповерхового житлового будинку.

На виклик прибули відділення 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин і чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

Пожежники дісталися задимленої квартири та загасили вогонь на площі 5 квадратних метрів.

Причиною пожежі стало коротке замикання витяжки на кухні.

Нагадаємо, що вчора, 5 лютого, вогнеборці ліквідували три пожежі у житловому секторі Миколаєва.