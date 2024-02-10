Президент України Володимир Зеленський провів наради щодо оновлення Збройних сил та Сил оборони.

Про це він повідомив у Telegram.

Володимир Зеленський не розкрив деталей нарад, але наголосив, що вони були «важливими» та анонсував подальші зміни.

«Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна. Зміни – будуть. Більше сили для України. Більше можливостей», – написав Володимир Зеленський.

Учасники зустрічі з президентом. Фото: Telegram Зеленського

Учасники зустрічі з президентом. Фото: Telegram Зеленського

Учасники зустрічі з президентом. Фото: Telegram Зеленського

Учасники зустрічі з президентом. Фото: Telegram Зеленського

Зокрема, на фото новий головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умеров, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич очільник Служби безпеки Василь Малюк та інші.

Нагадаємо, 8 лютого, Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Нагадаємо, проведене раніше опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нагадаємо, що нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».