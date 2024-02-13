У ніч на 13 лютого російські військові обстріляли одну з ТЕС у Дніпропетровській області, внаслідок чого станція призупинила роботу.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

«Енергоблоки (ТЕС – ІФ-У) відключилися, станція розвантажилася і припинила виробництво електроенергії», — зазначила пресслужба відомства.

За інформацією міністерства, внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яку ДСНС вдалося загасити за кілька годин. Після огляду виявлено суттєве пошкодження обладнання.

Своєю чергою, як повідомив ДТЕК, за попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Також відключилася повітряна лінія електропередачі, що призвело до короткострокових перебоїв з електропостачанням для споживачів.

«Наразі триває ліквідація наслідків пожежі та уточнення масштабів пошкоджень. Усі споживачі міста Дніпро — зі світлом», — зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, російські війська знову вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.

Також у ніч проти 13 лютого росіяни атакували Україну 23 ударними дронами типу Shahed-136/131. Силам української протиповітряної оборони вдалося знищити 16 ворожих дронів у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.