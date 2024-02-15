Костянтин і Влада Ліберови, українські фотографи, розкритикували командування ЗСУ через відсутність другої лінії оборони в Авдіївці.

Про це вони написали у Instagram.

«За весь час нашої роботи ми ніколи не коментували дій командування та не давали їм оцінки. Але сьогодні, під цими фотографіями, зробленими нами під Авдіївкою, ми хочемо публічно задати одне питання. Де друга лінія оборони?», – написало подружжя.

Ситуація у Авдіївці зараз. Фото: Фото Костянтина і Влади Ліберови

Ситуація у Авдіївці зараз. Фото: Фото Костянтина і Влади Ліберови

Ситуація у Авдіївці зараз. Фото: Фото Костянтина і Влади Ліберови

Також вони зазначили, що поки військові чекали озброєння для запорізького контрнаступу, ворог мінував поля, бетонував окопи, будував «цілі підземні міста».

«Чому ми не робили те саме в Авдіївці? Чому ми не готувались до того, що одного дня вони кинуть сюди всі сили? Тим більше, що глуха оборона, на меті якої виснаження сил противника – це ж наче наша офіційна стратегія. На фото ви бачите, як виглядає ця оборона, і чиї сили вона насправді виснажує», – зазначили фотографи.

Костянтин і Влада Ліберови додали, що військові не розуміють, чому керівництво ЗСУ ніяк не готувались «до того п***єца, який зараз відбувається».

«Сьогоднішні спроби відстояти місто, терміново кинувши туди третю штурмову, зі сторони виглядають як той мем, в якому з пробитої цистерни потоком плескає вода, і чувак намагається зупинити її клаптиком скотча. Тож наступна фортеця – Покровськ? Чи одразу Костянтинівка?», – запитали вони.

Раніше 15 лютого бійці третьої окремої штурмової бригади підтвердили, що їх терміново передислокували у район Авдіївки Донецької області для посилення українських військ. Заступник командира бригади Максим Жорін розповів, що бої в Авдіївці у рази складніші за ті, що були в Бахмуті.

Речник ОСУВ Таврія Дмитро Лиховій сказав, що окупанти намагаються пройти західніше Авдіївського коксохіму, але там зустрічають гідний опір з боку українських воїнів. На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою.

Раніше повідомлялось, що для оборони Авдіївки та Купʼянська, щоб знизити наступальний потенціал ворога, проведуть перегрупування українських військ та залучатимуть резерви.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що російські війська залучають бронегрупи до штурмів Авдіївки та Новомихайлівки. Їх кидають на підтримку піхотних груп.

За даними британської розвідки, оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовим напрямком зусиль РФ на фронті.