Станом на ранок суботи, 17 лютого, польські протестувальники заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.
«Станом на ранок суботи блокування українсько-польського кордону продовжується на шести напрямках. Вчора польські протестувальники почали блокувати і пункт пропуску «Краківець». В чергах на в'їзд в Україну стоїть 3300 вантажівок», — розповів Андрій Демченко.
За його словами, найбільша черга на пункті пропуску «Краківець» - 1600 вантажівок і «Ягодин» - 550 машин.
Він зазначив, що пункт пропуску «Шегині» у п'ятницю перетнуло 45 вантажівок, з яких 25 в бік України, тобто фактично 1 вантажівка проходить кордон за годину. У пункті пропуску«Ягодин» за добу перетнуло кордон близько 140 вантажних транспортних засобів, 108 з яких — в бік України.
Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.
7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.
9 лютого польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пунктах пропуску «Медика — Шегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».
11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.
Українські перевізники також почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.
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Станом на ранок суботи, 17 лютого, польські протестувальники заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.
«Станом на ранок суботи блокування українсько-польського кордону продовжується на шести напрямках. Вчора польські протестувальники почали блокувати і пункт пропуску «Краківець». В чергах на в'їзд в Україну стоїть 3300 вантажівок», — розповів Андрій Демченко.
За його словами, найбільша черга на пункті пропуску «Краківець» - 1600 вантажівок і «Ягодин» - 550 машин.
Він зазначив, що пункт пропуску «Шегині» у п'ятницю перетнуло 45 вантажівок, з яких 25 в бік України, тобто фактично 1 вантажівка проходить кордон за годину. У пункті пропуску«Ягодин» за добу перетнуло кордон близько 140 вантажних транспортних засобів, 108 з яких — в бік України.
Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.
7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.
9 лютого польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пунктах пропуску «Медика — Шегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».
11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.
Українські перевізники також почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.