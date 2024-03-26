Нардепка від «Слуги народу» Галина Третьякова, фото: «Слуга народу»

Нардепка від «Слуги народу» Галина Третьякова відкликає законопроєкт, що пропонував встановити кримінальну відповідальність за «привласнення державних функцій», на тлі шквалу критики.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Ок. Відкликаю на доопрацювання», — повідомила Галина Третьякова.

Зазначимо, 20 березня народні депутатки від партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла та Галина Третьякова зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за «присвоєння державних функцій».

У законопроєкті пропонували встановити кримінальну відповідальність для тих громадян України, які «привласнюють державні функції», зокрема:

представляючи Україну на міжнародних заходах,

перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав,

перед представниками міжнародних організацій.

За даними законопроєкту, покарання за таке правопорушення мало б передбачати позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Водночас, у нього не вказано, що означає поняття привласнення державних функцій.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє клінікам протягом трьох років зберігати, а не утилізовувати заморожені репродуктивні клітини загиблих військових в кріобанках.