Фото: СБУ завершила розслідування щодо знищення «Мрії». Фото: Getty Images

Служба безпеки України завершила розслідування у справі про знищення транспортного літака Ан-225 «Мрія». Обвинувальний акт проти фігурантів скерували до суду, їм загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці зібрали докази щодо колишніх посадовців державного підприємства «Антонов»: гендиректора Сергія Бичкова та начальника підрозділу з авіабезпеки Олександра Нетьосова.

В СБУ заявили, що дії ексчиновників «призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення» літака. Слідчі закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки його захисту.

«Для цього у період січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта», — кажуть в СБУ.

На підставі зібраних доказів фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Обвинувачені перебувають під вартою.

Нагадаємо, у перші дні повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації – літак Ан-225 «Мрія».

«Антонов» відразу заявив, що «Мрію» будуть відбудовувати. Проте вартість такої ідеї була незрозуміла – з боку «Укроборонпрому» та представників лунала оцінка від 120 мільйонів доларів і до 3 мільярдів доларів. Проте, як тоді писав конструктор ДП «Антонов» Анатолій Вовнянко, насправді добудова коштуватиме близько 250-300 мільйонів доларів.

Згодом Служба безпеки повідомила про підозру колишнім гендиректору ДП «Антонов», т.в.о. заступника гендиректора, а також заступнику директора з авіаційної безпеки у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що призвело до захоплення Гостомельського аеродрому та знищення літака АН-225 «Мрія».