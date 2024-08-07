На Миколаївщині сталась ДТП. Фото: ДСНС

Сьогодні вранці, 7 серпня, біля села Ковалівка Миколаївського району сталась аварія. Водій автомобіля ВАЗ-2103 не впорався з керуванням та вʼїхав в дерево.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У результаті аварії загинув пасажир автомобіля, а водій та ще двоє людей постраждали, однак понівеченими конструктивними елементами автівки.

Зазначається, що за допомогою різака-розжима рятувальники допомогли деблокувати постраждалих, із травмами різної тяжкості «Швидка» госпіталізувала їх до лікарні. Далі, за допомогою додаткового спеціального обладнання, деблокували тіло загиблого чоловіка.

Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Від ДСНС для надання допомоги у ліквідації наслідків ДТП залучались відділення 2 державної пожежено-рятувальної частини та аварійно-рятувальної частини спеціального призначення.

Нагадаємо, 30 липня, на автодорозі М-14 «Одеса – Миколаїв» між населеними пунктами Нечаяне та Половинки Миколаївського району сталась аварія.