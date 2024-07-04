Юрій Січка отримав важке поранення грудної клітини під Бахмутом, фото: Інститут Амосова

Хірурги Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова виконали операцію на серці 49-річного захисника Юрія Січки без розрізу грудної клітки, використавши внутрішньосудинний доступ через руку.

Про це повідомили в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова.

Зазначається, що Юрій Січка зазнав важкого поранення грудної клітки під Бахмутом під час евакуації тіл загиблих. Ворожий снаряд пробив його легеню та застряг у серці.

«Чоловік отримав важке поранення в грудну клітину під Бахмутом, коли допомагав забирати тіла загиблих. Ворожий снаряд пробив його легеню та зупинився у серці. Після екстреної операції у Дніпрі, лікарі врятували його життя, проте залишалася небезпечна проблема – отвір у серцевій артерії, через який кров потрапляла в порожнину серця, що створювало серйозну загрозу для життя. Враховуючи надвисокі ризики та складність необхідного втручання, Юрія доставили до нашого Інституту серцевої хірургії для подальшого лікування», – йдеться у повідомленні.

Консиліум кардіохірургів вирішив провести операцію, не використовуючи розріз грудної клітки, а замість цього використовувати внутрішньосудинний доступ через руку. Цей метод не вимагав використання загальної анестезії.

«Під час операції ми використали внутрішньо-коронарний ультразвуковий апарат, що дозволив нам бачити судину зсередини та точно встановити спеціальні стент-графти – металеві конструкції до 5 мм в діаметрі, які закрили пошкоджену зону артерії. За нашими даними, це перший випадок у світі, коли подібну операцію було проведено саме таким чином», – повідомили в Інституті Амосова.

Зазначається, що після операції Юрій почувається добре. Наразі він проходить реабілітацію.

Скорочення штату поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності.

Туди увійшли депутати Сергій Карцев, Олена Кісельова, Олена Кузьміна, Олександр Медвєдєв, Ганна Норд, Ганна Ременнікова, Єлизавета Тріщанович, віце-мер Анатолій Петров, радник мера Іван Сміренський, начальниця управління міськздоровʼя Ірина Шамрай, директорка департаменту фінансів Віра Святелик, в.о. начальника управління комунального майна міськради Тетяна Димитрова, директор юрдепартаменту Євген Юзвак.

Днями у коментарі «НикВести» керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Міністерства охорони здоров'я України.

Їх планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це, за словами Ірини Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.

— Наразі в центрі шість амбулаторій, а буде 18 амбулаторій. У другому центрі вісім амбулаторій, а буде 21. Я вам хочу сказати, що це ніяк не впливає на якість, тому що все рівно ті кошти з міського бюджету, які виділяються на різні потреби, вони пропорційно розподіляються по пацієнтах, — сказала вона.

Пізніше мер Миколаєва у відео-зверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

— Скільки буде звільнено людей, скільки буде скорочено? Це юридичні особи, яких ми з 7 маємо зробити 4. Кількість амбулаторій збільшиться на одну. Скільки буде звільнено медпрацівників? Жодного. Буде скорочено адміністративний персонал. Що це дасть миколаївцям? Економію бюджетних коштів на зарплаті адміністративного персоналу, — сказав Олександр Сєнкевич.

Водночас депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина вважає, що пропозиція управління охорони здоровʼя щодо скорочення центрів первинної медико-санітарної допомоги зумовлена необхідністю економії бюджетних коштів.

Раніше Ірина Шамрай повідомляла, що у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах. За її словами, найбільш дефіцитними для міста сьогодні стали лікарі первинної медичної допомоги.