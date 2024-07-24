Десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади повідомили, що відбили один з найбільших російських штурмів на Курахівському напрямку за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Зазначається, що армія окупантів одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та 1 бойову машину підтримки танків «Термінатор». Атакували росіяни і на мотоциклах – виїхало 12 «гонщиків».

«Ворожі колони висунулись для атаки на світанку, почавши штурм з кількох напрямків одночасно. Аеророзвідка 79-ї бригади виявила російську техніку ще на підступах, і наша артилерія негайно почала завдавати удари по бойових порядках окупантів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили три ворожих танки та два БТРи на полі бою в Донецькій області.