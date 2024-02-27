Наслідки ракетного удару Миколаєва, 7 лютого, 2024 року. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Кількість збитків завданих довкіллю внаслідок засмічення земельних ресурсів після ракетного удару по Корабельному району Миколаєва складає 146 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

За даними держінспекторів, загальна площа засміченої земельної ділянки становить 3 тисячі квадратних метрів, а загальний об’єм утворених відходів — 12 кубічних метрів.

Так, в подальшому, дані про завдану шкоду будуть направлені до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для фіксації, упорядкування інформації та формування єдиного реєстру збитків.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.