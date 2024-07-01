Повернення українського військового з російського полону. Архівне фото: Віталій Юрасов

Під час останнього обміну полоненими між Україною та Росією п'ятеро українців були повернуті з території Білорусі.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі РБК.

Він зазначив, що у ніч з п'ятниці на суботу, 29 червня, завершився 53-й обмін. В рамках цієї ініціативи було повернуто 90 українських військовослужбовців і 10 цивільних громадян України.

«З них п’ятеро повернули з Білорусі: двох чоловіків та трьох жінок», — розповів представник розвідки.

Андрій Юсов підкреслив, що це громадяни України, які були затримані окупантами та перебували у незаконному утриманні. Він додав, що взаємини між Україною та Білоруссю сьогодні «безумовно складні».

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути додому із російського полону понад 3 тисячі своїх громадян.

Зазначимо, російські військові викрали і утримували у тривалому полоні щонайменше десятьох цивільних на Кінбурнській косі. Троє місцевих жителів повернулися з полону, переживши катування.