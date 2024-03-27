Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, чому не варто вдягати камуфляжні речі та військову форму у Миколаєві та області.

Як він заявив в ефірі телемарафону, такі дії можуть призвести до удару по цивільним об'єктам.

«Нащо ходити в хакі чи мисливській, чи будь-якій іншій формі одягу, схожого на військовий? Я прошу це не робити, бо ви накликаєте просто на рівному місці удар по якомусь цивільному об'єкту. Оскільки росіяни багато інформації не мають, але вони бачать щось та роблять свої хибні висновки», – розповів Віталій Кім.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу. Він додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.