Пожежа Матвіївського лісу у Миколаєві 30 липня / Фото ДСНС у Миколаївській області

Вдень, 30 липня, у Миколаєві загорілась суха трава неподалік Матвіївського лісу. Існувала загроза виникнення лісової верхової пожежі.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, враховуючи поривчастий вітер, вогонь швидко розповсюджувався сухим настилом.

Зазначається, що на місце направили вогнеборців, водовозку аварійно-рятувального загону спеціального призначення та оператора з квадрокоптером для моніторингу ситуації з повітря.

Також допомогу у гасінні вогнеборцям надавали співробітники та техніка від лісгоспу. Так, спільними зусиллями організували подачу води на ділянки, які горіли та за допомогою трактора з плугом зробили протипожежні розриви.

Пожежу ліквідували площею 2 гектара. Від ДСНС залучались 20 рятувальників, 5 одиниць техніки, від лісгоспу — 5 людей та 2 автомобілі. Причина пожежі встановлюється.

Пожежа Матвіївського лісу у Миколаєві 30 липня / Фото ДСНС у Миколаївській області Пожежа Матвіївського лісу у Миколаєві 30 липня / Фото ДСНС у Миколаївській області Пожежа Матвіївського лісу у Миколаєві 30 липня / Фото ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, 17 липня у Баловно-Матвіївському лісі Миколаївського району горіла хвойна підстилка на площі 4 гектари.

За словами рятувальників, їм довелося викликати додаткові сили та засоби з пожежно-рятувальних частин Центрального, Інгульського й Заводського районів Миколаєва та водовозку аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

А протягом доби 29 липня вогнеборці 41 раз залучались до гасіння пожеж у Миколаєві та області. В екосистемах виникло 36 пожеж в усіх районах Миколаївщини.