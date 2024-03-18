Миколаївська шаблістка Харлан здобула бронзу на Кубкові світу. Фото: FIE - International Fencing Federation

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях в складі Ольги Харлан, Юлії Бакастової, Олени Кравацької та Аліни Комащук посіла третє місце на Кубку світу.

15-17 березня проходив у бельгійському Сінт-Нікласі, повідомляє Миколаївська міська рада.

Миколаївські шаблістки. Фото: FIE - International Fencing Federation Миколаївські шаблістки. Фото: FIE - International Fencing Federation

Зазначається, що українські фехтувальниці розпочали виступ в 1/8 фіналу, де перемогли Польщу з перевагою в сім ударів – 45:38.

Згодом, збірна України вийшла на США. Зі старту зустрічі «синьо-жовті» опинились у ролі аутсайдерок, але перевернути хід протистояння зуміла Харлан, яка перемогла Татьяну Назлимов із рахунком 12:3 (25:23) і вивела українську команду в лідерки. Далі ж українські шаблістки зуміли втримати цю перевагу і, зрештою, виграли – 45:43.

У півфіналі, своєю чергою, близькою до того, аби перевернути хід зустрічі була Комащук. Як і в протистоянні зі США, українські фехтувальниці поступались на початку, але зуміли суттєво скоротити розрив у рахунку ближче до кінця бою.

Так, спочатку Бакастова перемогла Сесілію Бердер (8:5) і скоротила відставання до 12 пунктів, а далі Комащук завдала Манон Апіті-Брюне одразу 12 ударів проти її п’яти. Відтак перед завершальним поєдинком Харлан – Бальцер перевага француженок становила п’ять очок. Відіграти ж їх Ользі не вдалось – лідерка світового рейтингу FIE здобула звитягу – 5:4 (45:39) – і вивела Францію у фінал.

Українська ж збірна потрапила в поєдинок за третє місце, де на неї чекала Республіка Корея. Не без труднощів, але українки захопили лідерство й вибороли «бронзу», завершивши зустріч із рахунком 45:38.

Таким чином Харлан, Бакастова, Комащук і Кравацька, які ще два сезони тому перебували на 15 місці світового рейтингу, закріпились у четвірці найкращих команд за підсумками відбору на Олімпіаду 2024.

Нагадаємо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянкуАнну Смірнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.