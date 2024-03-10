На Донеччині загинув пілот-винищувач Андрій Ткаченко. Фото з відкритих джерел

Під час бойового завдання у Донецькій області 8 березня загинув пілот-винищувач, майор Андрій Ткаченко.

Про це повідомили на сторінці скаутської організації «Пласт» у Самборі, що на Львівщині.

Андрій Ткаченко проходив військову службу в Івано-Франківську, в Харкові, відтак знову повернувся в Івано-Франківськ. З початком війни у 2014 році виконував бойові завдання під час АТО і ООС.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну місцем виконання бойових завдань для пілота-винищувача став не лише схід країни, але й південь.

У Андрія Ткаченка залишилася дружина та шестирічний син. Поховання відбудеться в Івано-Франківську.

Нагадаємо, в серпні 2022 року стало відомо про загибель командира батальйону миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського майора Євгена Чорноконя. Тоді повідомлялось, що військовий загинув при виконанні бойових завдань.

Пізніше зʼявилась інформація, що комбата вбив п’яний солдат Валентин Гандебура, вистріливши у офіцера з табельного автомату. В лютому 2023 року Центральний районний суд Миколаєва визнав Гандебуру невинним в умисному вбивстві, про що в квітні писали Преступности.НЕТ.

Прокуратура була не згодна з таким рішенням і подала апеляцію. В червні 2023 року солдата Валентина Гандебуру за рішенням Миколаївського апеляційного суду було визнано винним у вбивстві Євгена Чорноконя.