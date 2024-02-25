Вночі з 24 на 25 лютого на польській станції Котомеж розсипали українську агропродукцію з 8 напіввагонів.
Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу, повідомили в Міністерстві інфраструктури, назвавши черговим актом вандалізму.
— Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні — ані зернові, ані кукурудза, ані рапс — не залишається там. Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності, — прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.
Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.
Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.
13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.
Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.
У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.
Зранку 23 лютого у Польщі невідомі відкрили три українські зерновози та висипали на землю українську сільгосппродукцію.
24 лютого невідомі у Польщі знову висипали українське зерно.
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Вночі з 24 на 25 лютого на польській станції Котомеж розсипали українську агропродукцію з 8 напіввагонів.
Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу, повідомили в Міністерстві інфраструктури, назвавши черговим актом вандалізму.
— Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні — ані зернові, ані кукурудза, ані рапс — не залишається там. Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності, — прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.
Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.
Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.
13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.
Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.
У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.
Зранку 23 лютого у Польщі невідомі відкрили три українські зерновози та висипали на землю українську сільгосппродукцію.
24 лютого невідомі у Польщі знову висипали українське зерно.