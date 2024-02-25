На польському кордоні знову висипали українське зерно. Фото: Мінінфраструктури

Вночі з 24 на 25 лютого на польській станції Котомеж розсипали українську агропродукцію з 8 напіввагонів.

Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу, повідомили в Міністерстві інфраструктури, назвавши черговим актом вандалізму.

— Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні — ані зернові, ані кукурудза, ані рапс — не залишається там. Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності, — прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

На польському кордоні знову висипали українське зерно. Фото: Мінінфраструктури На польському кордоні знову висипали українське зерно. Фото: Мінінфраструктури

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.

У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Зранку 23 лютого у Польщі невідомі відкрили три українські зерновози та висипали на землю українську сільгосппродукцію.

24 лютого невідомі у Польщі знову висипали українське зерно.