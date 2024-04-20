Німецький військовий корабель Hessen, фото Hauke-Christian

Німецький військовий корабель Hessen завершив свою місію із захисту торгового судноплавства від бойовиків-хуситів в Ємені й вийшов з Червоного моря.

Про це пише dpa.

Фрегат був частиною оборонної військово-морської місії ЄС Aspides, його розгорнули у Червоному морі наприкінці лютого для захисту торгових суден від нападів бойовиків у Ємені, які протестують проти війни в Газі.

Корабель з екіпажем з 240 осіб на борту завершив місію 19 квітня о 05:50 ранку й покинув район проведення операції.

Екіпаж Hessen неодноразово збивав безпілотники, запущені хуситами, під час першої подібної місії ВМС Німеччини.

Міністерство оборони Німеччини заявило, що корабель безпечно супроводив 27 торговельних суден через район операції. У чотирьох випадках безпілотники й ракети були успішно відбиті.

Загалом фрегат пройшов понад 11 тисяч кілометрів у районі операції. Екіпаж двічі надавав першу медичну допомогу — військовослужбовцю з країни-партнера і члену екіпажу торгового судна.

На початку квітня з Червоного моря повернувся фрегат Данії після того, як під час відбиття атаки хуситів виявили проблеми з озброєнням корабля. У фрегата виникли проблеми із системою бойового управління, гарматами і радаром, який відповідає за точне відстеження цілей і наведення зенітних ракет. Через це корабель 30 хвилин не міг запустити ракети, а дві 76-мм гармати давали осічки.

Нагадаємо, США розпочали спільну операцію десяти країн задля безпеки морського руху в Червоному морі. Варто додати, що кілька великих міжнародних судноплавних компаній оголосили, що призупинять використання Червоного моря для судноплавства через безпекові загрози.

Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що посилила район Червоного моря ракетними кораблями після кількох ракетних і безпілотних атак, здійснених підтримуваними Іраном хуситами із території Ємену.

Раніше повідомлялось, що вночі, 12 січня, США і Велика Британія завдали ударів по базах хуситів у Ємені. Операція стала відповіддю на десятки нападів на торговельні судна в Червоному морі, які здійснило єменське повстанське угруповання.

Стало відомо, що США завдали нового удару у відповідь по об’єктах хуситів у Ємені на тлі продовження нападів угруповання на міжнародні кораблі в цьому районі.

Як відомо, норвезьке судно Strinda було уражене ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого на судні виникла пожежа.