Обстріл Донеччини 12 березня / Фото: Нацполіція

У поліції Донецької області повідомили про обстріли ракетами та артилерією російських окупантів по містах та селах, що призвели до загибелі та поранень мирних жителів, а також значних руйнувань і пошкоджень.

Під ворожим вогнем минулої доби 12 березня опинилися міста Мирноград, Новогродівка, Селидове, селища Зарічне, Південне, села Времівка, Неліпівка, Новоселівка Перша, Переїзне, Семенівка, Уманське, Успенівка, повідомили у поліції Донецької області.

Зазначається, що ракетою-бомбою «Грім-Е1» росіяни вдарили по Мирнограду — вбили двох людей, поранили, за попередніми даними, пʼять людей. Пошкоджні чотири багатоквартирні будинки та девʼять цивільних авто.

Внаслідок удару шістьма ракетами «С-300» по Селидовому травмовано двох мирних жителів. Зафіксовано 70 руйнувань, зокрема 18 багатоквартирних і 30 приватних будинків.

З артилерії ворог обстріляв Зарічне, дві людини дістали поранення. У Переїзному снаряди поцілили в приватну оселю, двоє поранених.

З «Смерчів» окупанти обстріляли Новогродівку, пошкодили 25 домівок та критичну інфраструктуру.

Обстріл Донеччини 12 березня / Фото: Нацполіція

Обстріл Донеччини 12 березня / Фото: Нацполіція

Обстріл Донеччини 12 березня / Фото: Нацполіція

Обстріл Донеччини 12 березня / Фото: Нацполіція

Обстріл Донеччини 12 березня / Фото: Нацполіція

Обстріл Донеччини 12 березня / Фото: Нацполіція

Обстріл Донеччини 12 березня / Фото: Нацполіція

Обстріл Донеччини 12 березня / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, унаслідок нічної повітряної атаки в Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі, число яких наразі ще уточнюється.

Також за добу армія країни терориста знову обстріляла Миколаївську область. Били по території Очаківської та Куцурубської громад.

Вчора, 12 березня, росіяни вчергове атакували Херсонщину. Внаслідок російських обстрілів поранено трьох людей.

Як повідомлялось раніше, сьогодні, 12 березня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі.

О 19:43 стало відомо, що у лікарнях знаходяться вже понад 30 постраждалих, 5 у важкому стані. Серед поранених — дитина.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на наслідки російської ракетної атаки по багатоповерхівках у Кривому Розі. Президент доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує.

Зазначимо, що 3 лютого російські війська атакували «шахедами» об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу. Без світла в регіоні залишилися майже 15 тисяч людей. Унаслідок російської атаки із застосуванням є влучання та сталися пожежі.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилась до 36, серед них 7 дітей.

У лікарні Кривого Рогу померла жінка, яка зазнала поранень через атаку. Кількість загиблих від ракетного удару зросла до 4 людей.