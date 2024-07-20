Житомир, ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом певного проміжку часу Житомирська область не застосовувала графіків відключень електроенергії. Це відбувалось попри розпорядження «Укренерго».

Про це розповів очільник Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

«Житомирську область ми поїхали перевіряти невипадково, адже отримали сигнали — звернення громадян і дані від «Укренерго», що там щось не зовсім правильно відбувається», — сказав посадовець.

Під час перевірки було виявлено, що диспетчерська служба Житомирських електромереж повідомляла «Укренерго» про застосування графіків відключень, але насправді не всі черги були задіяні.

Це, як зазначив глава Держенергонагляду, призвело до того, що навантаження на електромережі регіону не знижувалось, що йшло в розріз із розпорядженням «Укренерго».

«Енергосистема ще не повністю автоматизована, тому велике значення відіграє й людський фактор. Однак контроль з боку держави присутній, і ми вживатимемо заходів щодо тих, хто допустив порушення», – повідомив Руслан Слободян.

Що говорить міський голова?

Нагадаємо, на початку червня, у коментарі журналісту «НикВести», міський голова Житомира Сергій Сухомлін розповів про стан енергосистеми у місті і як місцевій владі вдається уникати довготривалих відключень світла. Мер нагадав, що у 2022-2023 роках, коли по всій Україні вперше почали застосовувати аварійні відключення через російські атаки по енергосистемі, в Житомирі їх майже не було. Схожа ситуація в регіоні зберігається і зараз.

За його словами, кількість відключень вдалось мінімізувати завдяки роботі «зеленої енергетики», модернізації комунальних підприємств та своєчасний перехід на світлодіодне освітлення міста.