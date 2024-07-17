Пожежа на Миколаївщині / Фото: ДСНС Миколаївщини

Через пожежі, які виникла після обстрілів Очаківщини на початку липня, збитки екології склали понад 46 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції південно західного округу.

В перший день липня Очаків зазнав інтенсивного обстрілу. Через це по місту було зафіксовано численні пожежі, площа яких склала більше 53 тисячі квадратних метри. Загальна сума спричинених збитків становить понад 8,4 мільйонів гривень.

Крім того, другого липня росіяни, використовуючи FPV-дрон, скинули запалювальні боєприпаси на околиці Куцурубської громади. Тоді вогонь знищив 15 гектарів пшениці та 2 гектари сухостою. Загальна сума збитків від цього удару становить понад 37,7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що вдень, 16 липня, російські військові атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дроном-камікадзе типу FPV.

Також нагадаємо, на Миколаївщині за чотири дні зафіксували майже 150 пожеж на відкритих територіях. За ці дні через пожежі згоріло 200 гектарів територій, серед яких — поля, ліси та лісосмуги.