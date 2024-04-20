У Нью-Йорку скасували участь артистів балету російського Маріїнського театру у гала-концерті, присвяченому 25-й річниці престижного балетного конкурсу «Молодіжний гран-прі Америки», який мав відбутися 18 та 19 квітня.
Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.
Вона наголосила, що таке рішення ухвалили завдяки акції протесту українців біля театру балету Девіда Коха у Нью-Йорку.
Протест української діаспори пройшов 19 квітня у вигляді перфомансу. Українки прийшли, одягнені в закривавлені балетні пачки.
Інші учасники протесту мали при собі плакати з фото українських артистів, вбитих Росією, а також знімками російських балерин, які знялись у фотосесії разом з військовими РФ.
Нагадаємо, у столиці Швеції Стокгольмі відбулася акція на підтримку 36-ї окремої бригади морської піхоти і прикомандированих до них підрозділів, які потрапили в полон при обороні Маріуполя.
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У Нью-Йорку скасували участь артистів балету російського Маріїнського театру у гала-концерті, присвяченому 25-й річниці престижного балетного конкурсу «Молодіжний гран-прі Америки», який мав відбутися 18 та 19 квітня.
Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.
Вона наголосила, що таке рішення ухвалили завдяки акції протесту українців біля театру балету Девіда Коха у Нью-Йорку.
Протест української діаспори пройшов 19 квітня у вигляді перфомансу. Українки прийшли, одягнені в закривавлені балетні пачки.
Інші учасники протесту мали при собі плакати з фото українських артистів, вбитих Росією, а також знімками російських балерин, які знялись у фотосесії разом з військовими РФ.
Нагадаємо, у столиці Швеції Стокгольмі відбулася акція на підтримку 36-ї окремої бригади морської піхоти і прикомандированих до них підрозділів, які потрапили в полон при обороні Маріуполя.