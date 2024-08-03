Пожежи на Миколаївщині, фото: ДСНС

У п’ятницю 2 серпня та в ніч на 3 серпня рятувальники 28 разів виїжджати на гасіння різного роду пожеж, одну з яких спричинено внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Так, внаслідок збиття ворожого безпілотника в межах населеного пункту Березнегуватської громади виникла пожежа двох господарчих споруд та сухої трави на території приватного домоволодіння. Її ліквідували.

Також виникло чотири пожежі на території приватних домоволодінь у Миколаєві, Первомайську, смт Врадіївка та селі Федорівка Первомайського району. Горіли літня кухня, житловий будинок, господарча споруда та сміття. Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежі швидко ліквідували.

Окрім цього 24 рази виникали пожежі в природних екосистемах. Горіння сухої трави, чагарників, очерету та сміття зафіксовано у всіх районах області.

Пожежи на Миколаївщині, фото: ДСНС Пожежи на Миколаївщині, фото: ДСНС

У трьох випадках вогонь встиг перекинутись на житлові помешкання, господарчі споруди та автомобіль. Загальна площа, яку пройшов вогонь склала понад 26 га. Основними причинами займань слугували необережне поводження з вогнем та підпали.

Всього до гасіння залучалось 111 людей та 30 спецавтомобілів ДСНС. Також на місцях працювали вогнеборці місцевих пожежних охорон «Гур’ївка», «Синюхин Брід», «Гур’ївка» та співробітники поліції. В окремих випадках задіювали трактори від фермерських господарств.

Пожежи на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежи на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежи на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежи на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежи на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежи на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежи на Миколаївщині, фото: ДСНС

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