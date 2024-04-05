Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото з відкритих джерел

Внаслідок масованих ракетних атак РФ протягом останніх тижнів в Україні було знищено 80% теплоелектроцентралей. Влада шукає обладнання для ремонту енергооб'єктів.

Про це в інтерв'ю ERR заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«На жаль, росія продовжує енергетичний терор – лише за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони (окупанти) продовжують бити ракетами нашими енергетичними об'єктами, знищують трансформатори, генератори. На жаль, протягом останніх тижнів росія знищила 80 відсотків теплоелектроцентралей», — сказав очільник уряду.

В Естонії є старе обладнання радянського типу, і Україна дуже хотіла б отримати ці запчастини, які дадуть змогу відремонтувати пошкоджені обстрілами блоки електростанцій, зазначив він.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук наголосила, що попри це відключення світла по всій території України запроваджувати поки не будуть.

Нагадаємо, на випадок ударів російської армії енергетики Миколаївської області забезпечені матеріалами та обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків обстрілів.