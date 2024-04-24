Зранку, 24 квітня, російські війська завдали удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у Одесі.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
За даними Сил оборони півдня, РФ намагається вишукувати об’єкти військової інфраструктури в тилу. Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували.
«Ворог не шкодує дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 мільйонів доларів США», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що зранку, 24 квітня росіяни обстріляли Одесу. Через атаку пошкоджено повітряні лінії електропередач, частина жителів міста залишилась без світла.
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Зранку, 24 квітня, російські війська завдали удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у Одесі.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
За даними Сил оборони півдня, РФ намагається вишукувати об’єкти військової інфраструктури в тилу. Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували.
«Ворог не шкодує дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 мільйонів доларів США», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що зранку, 24 квітня росіяни обстріляли Одесу. Через атаку пошкоджено повітряні лінії електропередач, частина жителів міста залишилась без світла.