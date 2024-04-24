Рятувальники працюють на місці російського обстрілу Одеси, 24 квітня 2024 року. Фото: ДСНС

Зранку, 24 квітня, російські війська завдали удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у Одесі.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

За даними Сил оборони півдня, РФ намагається вишукувати об’єкти військової інфраструктури в тилу. Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували.

«Ворог не шкодує дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 мільйонів доларів США», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що зранку, 24 квітня росіяни обстріляли Одесу. Через атаку пошкоджено повітряні лінії електропередач, частина жителів міста залишилась без світла.