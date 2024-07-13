У Донецькій області у місті Мирноград росіяни скинули авіабомбу на зупинку з людьми. Ще один авіаудар прийшовся по адмвнбудівлі.
Про це розповіли у пресслужбі Нацполіції України.
Росіяни вдарили по Мирнограду двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по зупинці громадського транспорту та адмінбудівлі.
На місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобусу. 41-річна жінка померла в лікарні. Серед поранених восьмеро людей віком від 20 до 62 років, а також 16-річний хлопець.
Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль.
Нагадаємо, що у четвер 11 липня Херсонщині росіяни скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.
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У Донецькій області у місті Мирноград росіяни скинули авіабомбу на зупинку з людьми. Ще один авіаудар прийшовся по адмвнбудівлі.
Про це розповіли у пресслужбі Нацполіції України.
Росіяни вдарили по Мирнограду двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по зупинці громадського транспорту та адмінбудівлі.
На місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобусу. 41-річна жінка померла в лікарні. Серед поранених восьмеро людей віком від 20 до 62 років, а також 16-річний хлопець.
Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль.
Нагадаємо, що у четвер 11 липня Херсонщині росіяни скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.