Ворожий удар по Мирнограді

У Донецькій області у місті Мирноград росіяни скинули авіабомбу на зупинку з людьми. Ще один авіаудар прийшовся по адмвнбудівлі.

Про це розповіли у пресслужбі Нацполіції України.

Росіяни вдарили по Мирнограду двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по зупинці громадського транспорту та адмінбудівлі.

На місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобусу. 41-річна жінка померла в лікарні. Серед поранених восьмеро людей віком від 20 до 62 років, а також 16-річний хлопець.

Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль.

Нагадаємо, що у четвер 11 липня Херсонщині росіяни скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.