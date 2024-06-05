Сьогодні, 5 червня, російська армія завдала ракетного удару по Одеській області, під ударом опинилась цивільна інфраструктура.
Про це повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в коментарі «Суспільному»
За його словами, пошкоджена цивільна інфраструктура, пов’язана з відпочинком. Заклад не працював. Попередньо інформації про травмованих чи загиблих немає.
Нагадаємо, вночі 5 червня уламки збитого ворожого БпЛА типу «Shahed 131/136» повністю зруйновали приватний будинок на території дачного кооперативу Бузької громади в Миколаївській області.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Сьогодні, 5 червня, російська армія завдала ракетного удару по Одеській області, під ударом опинилась цивільна інфраструктура.
Про це повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в коментарі «Суспільному»
За його словами, пошкоджена цивільна інфраструктура, пов’язана з відпочинком. Заклад не працював. Попередньо інформації про травмованих чи загиблих немає.
Нагадаємо, вночі 5 червня уламки збитого ворожого БпЛА типу «Shahed 131/136» повністю зруйновали приватний будинок на території дачного кооперативу Бузької громади в Миколаївській області.