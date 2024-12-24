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В Одесі відновлюють будинок, який цього року тричі зазнав атак РФ

Будівельники відновлюють будинок на проспекті Шевченка. Фото: Одеська міська радаБудівельники відновлюють будинок на проспекті Шевченка. Фото: Одеська міська рада

В Одесі розпочали роботи з відновлення будинку на проспекті Шевченка 8/4, який цього року тричі постраждав внаслідок атак Росії.

Про це повідомив заступник директора департаменту міського господарства Одеської міськради Артем Захаров.

«На даний момент розпочаті роботи по відновленню будинку, який постраждав в наслідок атак російських дронів та ракет. Це будинок був тричі пошкоджений. На сьогоднішній день відновленню підлягають внутрішні перегородки та фундамент. Замінюються вікна та двері загального користування», — розповів він. 

Головний інженер ТОВ «Пілон Вест» Вадим Антименюк уточнив, що пошкоджено 50% фасаду та зруйнована цокольна частина будівлі. Роботи стартували в листопаді цього року.

«Роботи по відновленню покрівлі вже завершені. Приступили до фасадної частини, також виконуємо ремонтні роботи по зміцненню гідроізоляції фундаменту. Плануємо зробити відмостку та відремонтувати парадний вхід», — зазначив він. 

Вартість робіт за договором становить понад 4,7 мільйона гривень. Завершити їх планують до 31 грудня 2025 року.

Раніше повідомлялось, що 25 листопада російські війська атакували Одещину двома балістичними ракетами «Іскандер-М», одну з них збила ППО.

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