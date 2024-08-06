Обстріл Миколаєва, архівне фото НикВести

У понеділок, 5 серпня, російські військові обстріляли територію Миколаївської області. Пошкоджені будинки, база відпочинку та лікарня. Внаслідок атаки виникли пожежі.

Як повідомили у Миколаївській Обласній військовій адміністрації, у Вознесенському районі о 15:32 та 15:50 ворог завдав ракетних ударів за межами населеного пункту. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі близько 16:16 росіяни завдали ракетного удару по відкритій ділянці за межами населеного пункту району. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджені вікна амбулаторії загальної практики сімейної медицини та двох будинків. Також виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

Увечері, 5 серпня, о 19:18, ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду.

Уночі, 6 серпня, орієнтовно о 02:55 армія РФ атакувала «Шахедами» Очаківську та Коблівську громади, внаслідок збиття та падіння уламків виникли три пожежі на відкритих територіях, які оперативно ліквідували вогнеборці.

Окрім того, в Очаківській громаді пошкоджені три приватних будинки, а у Коблівській громаді уламки впали за межами території бази відпочинку, внаслідок чого вибуховою хвилею пошкоджені вікна підсобного приміщення та будівлі бази відпочинку. Постраждалих немає.

У ніч на 6 серпня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 13 БпЛА типу «Shahed-136/131».

Нагадаємо, 4 серпня, російські військові також атакували територію Миколаївської області. Російська армія завдала мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.