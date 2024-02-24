Загарбники знову запустили «Шахеди». Фото з відкритих джерел

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих «Шахедів» із Запорізької області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«О 21 годині Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини. О 21:20 «Шахеди» спостерігалися у Дніпропетровській області, рухалися в північному напрямку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіянами Білозерки на Херсонщині загинула 35-річна жінка.

Також російські війська вночі випустили по Миколаївщині два безпілотники типу «Shahed 131/136» та керовану авіаційну ракету Х-59, які були уражені засобами ППО.

У ніч проти 23 лютого російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей.

Також, 23 лютого російська армія атакувала Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Один з них влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.

Ввечері 22 лютого росіяни атакували Харківщину безпілотниками, зафіксовані влучання в агропідприємство, загинули тварини.