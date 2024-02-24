У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих «Шахедів» із Запорізької області.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
«О 21 годині Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини. О 21:20 «Шахеди» спостерігалися у Дніпропетровській області, рухалися в північному напрямку», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіянами Білозерки на Херсонщині загинула 35-річна жінка.
Також російські війська вночі випустили по Миколаївщині два безпілотники типу «Shahed 131/136» та керовану авіаційну ракету Х-59, які були уражені засобами ППО.
У ніч проти 23 лютого російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей.
Також, 23 лютого російська армія атакувала Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Один з них влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.
Ввечері 22 лютого росіяни атакували Харківщину безпілотниками, зафіксовані влучання в агропідприємство, загинули тварини.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих «Шахедів» із Запорізької області.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
«О 21 годині Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини. О 21:20 «Шахеди» спостерігалися у Дніпропетровській області, рухалися в північному напрямку», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіянами Білозерки на Херсонщині загинула 35-річна жінка.
Також російські війська вночі випустили по Миколаївщині два безпілотники типу «Shahed 131/136» та керовану авіаційну ракету Х-59, які були уражені засобами ППО.
У ніч проти 23 лютого російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей.
Також, 23 лютого російська армія атакувала Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Один з них влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.
Ввечері 22 лютого росіяни атакували Харківщину безпілотниками, зафіксовані влучання в агропідприємство, загинули тварини.