Безпілотники з запалювальною сумішшю. Фото: прикордонна служба

Російські війська почати використовували проти України безпілотників із запалювальною сумішшю, які причиняють пожежі.

Про це повідомляє Північне регіональне управління прикордонної служби.

«Окупанти, здавалося б, вичерпали всі можливі способи нашкодити Україні, але зараз вони вирішили випробувати навіть безпілотники з запалювальною сумішшю. Днями в одній з прикордонних громад на Чернігівщині прикордонники зафіксували факт скидання з ворожого БПЛА невідомого предмета, який після удару об землю загорівся», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають прикордонники, вони вчасно зреагували і не дали пожежі поширитися.

Раніше повідомлялося, що українські партизани змогли з'ясувати, що країна-агресор організувала виробництво безпілотників на окупованій території Запорізької області, а саме на «Бердянському заводі Жаток».