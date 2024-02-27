Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Скриншот з телемарафону

У Білозерській громаді на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула 82-літня жінка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

«Російська армія вбила літню жительку села Велетенське. Близько16:20 окупанти обстріляли населений пункт. Одне з влучань прийшлося по житловому будинку. Від отриманих поранень на місці загинула 82-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна перейшла до облаштування другої лінії оборони в Херсонській області. Голова ОВА закликав не піддаватися паніці та запевнив, що зведення другої лінії не означає, що ЗСУ відступає від Херсона.

Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілів росіянами Херсонської області троє цивільних отримали поранення.

У ніч проти 23 лютого російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей.

Також, 23 лютого російська армія атакувала Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Один з них влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.

Ввечері 22 лютого росіяни атакували Харківщину безпілотниками, зафіксовані влучання в агропідприємство, загинули тварини.