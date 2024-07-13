У суботу, 13 липня, бійці Третьої штурмової бригади знищили російський наглядовий пункт у Харківській області.
Про це повідомляє бригада.
Бійці Третьої штурмової бригади знищили вщент спостережний пункт окупантів на у Харківській області за допомогою сучасного дрона-гексакоптера.
«Серед найсвіжіших уражень є також чергова самохідна арта «Нона-С» і міномет. Влучили також у польовий склад БК, багі і у декілька російських вантажівок. Усього вісім жирних цілей», — підсумували у бригаді.
Нагадаємо, що в червні в Одесі представили найновіший український морський дрон Stalker 5.0 вартістю близько 60 тисяч євро.
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У суботу, 13 липня, бійці Третьої штурмової бригади знищили російський наглядовий пункт у Харківській області.
Про це повідомляє бригада.
Бійці Третьої штурмової бригади знищили вщент спостережний пункт окупантів на у Харківській області за допомогою сучасного дрона-гексакоптера.
«Серед найсвіжіших уражень є також чергова самохідна арта «Нона-С» і міномет. Влучили також у польовий склад БК, багі і у декілька російських вантажівок. Усього вісім жирних цілей», — підсумували у бригаді.
Нагадаємо, що в червні в Одесі представили найновіший український морський дрон Stalker 5.0 вартістю близько 60 тисяч євро.