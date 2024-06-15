Володимир Зеленський та Камала Гарріс під час Мюнхенської безпекової конференції, лютий 2024. Фото: Getty Images

15 червня, в рамках Саміту миру в Швейцарії віцепрезидентка Камала Гарріс оголосила про виділення понад 1,5 мільярда доларів на зміцнення енергетичного сектору України.

Про це йдеться на сайті Білого Дому.

Зазначається, що частина коштів – 500 мільйонів доларів разом із 324 мільйонів доларів уже оголошеного фінансування – піде на задоволення надзвичайних енергетичних потреб в Україні, зокрема ремонт пошкодженої інфраструктури.

Також понад 379 мільйонів доларів підуть на гуманітарну допомогу для біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад – від продовольства до послуг водопостачання, санітарії та гігієни.

Ще 300 мільйонів доларів спрямують на підтримку цивільної безпеки України – забезпечення обладнанням українських прикордонників та правоохоронців.

Гроші будуть виділені через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент на підтримку народу України.

Саміт миру

Україна планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із Росією.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників Росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Китай відмовився приймати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. За їхніми словами, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі — присутність на конференції і України, і Росії.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.

Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцарію.