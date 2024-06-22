Знешкодження ВНЗ. Фото: філія «Південний лісовий офіс».

Два снаряди реактивної системи залпового вогню «Смерч» та «Ураган» знешкодили в лісовому урочищі у Миколаївські області.

Про це повідомляє філія «Південний лісовий офіс».

Снаряди знайшли в галицинівському урочище, яке у 2022 році опинилося на лінії зіткнення.

«На території лісу виявлені місця з високою концентрацією вибухонебезпечних предметів різних видів. На території лісу сапери ДСНС знешкодили два снаряди РСЗВ з касетними бойовими елементами, які виявлені поблизу населеного пункту», — сказано в повідомленні.

Один з них снарядів вирішили знешкодити на місці, інший — вивезли на безпечну відстань від будинків.

В прес-службі додали, що після повного очищення урочища від вибухонебезпечних предметів лісівники зможуть прибрати згорілу деревину та висадити молодий ліс.

Знешкодження ВНЗ. Фото: філія «Південний лісовий офіс».

Знешкодження ВНЗ. Фото: філія «Південний лісовий офіс».

Знешкодження ВНЗ. Фото: філія «Південний лісовий офіс».

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Також читайте статтю «НикВести» «Як машини механізованого розмінування очищують поля від мін на деокупованій Миколаївщині».

Читайте статтю «НикВести» «Людина поруч із сучасною технікою. Як водолази-сапери разом з дронами та роботами шукають міни у річках Миколаєва».

Також читайте статтю «НикВести» «Я подивився на ногу та побачив фарш». Історія миколаївського сапера, який наступив на міну та втратив стопу».