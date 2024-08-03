В Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, фото: Укрінформ.

Миколаївські поліцейські затримала молодого 49-річного чоловіка, якого підозрюють у побитті знайомого через що той помер.

Про це повідомляє головне управління нацполіції у Миколаївській області.

Миколаївське райуправління отримало повідомлення від місцевого мешканця про те, що він виявив знайомого у його власній квартирі без ознак життя.

Правоохоронці встановили, що вночі до потерпілого прийшов товариш. Під час спільного вживання алкоголю між 25-річним гостем та 49-річним господарем стався конфлікт. Молодший із чоловіків побив потерпілого руками по голові, а потім пішов. Від множинних ударів чоловік помер.

Пізніше в в поліції встановили особу зловмисника та його місцезнаходження, його затримали в порядку статті 208 КПК України та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо як у Києві чоловік місяцями труїв неофіційну дружину, з якою прожив 15 років, щоб забрати квартиру і машину. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.