Пошкодженні електромережі, фото з відкритих джерел

Внаслідок нічної російської атаки ударними дронами «Шахедів» зазнав пошкоджень об’єкт енергетичної інфраструктури в центральному регіоні.

Про це повідомляє Міненерго.

Зазначається, що через обстріл пошкоджено обладнання. На місце обстрілу прибули рятувальники та поліція.

Крім цього, внаслідок атаки на Львівщину пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання.

«Знеструмлені 285 точок обліку, наразі тривають відновлювальні роботи», — йдеться у повідоменні.

Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.