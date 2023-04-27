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Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами в ніч на 27 квітня в місті було пошкоджено 38 будинків, понад 20 з них — багатоквартирні.
На місцях прильотів побував кореспондент «НикВести».
Як повідомив мер Олександр Сєнкевич, дуже багато житлових будинків зазнали пошкоджень різного характеру. Попередньо, 22 багатоквартирні будинки, 4 жилкопи, 12 приватних будинків. У них вилетіли вікна, двері, зруйновані балкони, побита покрівля.
Повторно пошкоджень зазнали і кілька навчальних закладів, будівля адміністрації району. Також горіла історична будівля у центрі міста.
Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.
Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.
Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.
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Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами в ніч на 27 квітня в місті було пошкоджено 38 будинків, понад 20 з них — багатоквартирні.
На місцях прильотів побував кореспондент «НикВести».
Як повідомив мер Олександр Сєнкевич, дуже багато житлових будинків зазнали пошкоджень різного характеру. Попередньо, 22 багатоквартирні будинки, 4 жилкопи, 12 приватних будинків. У них вилетіли вікна, двері, зруйновані балкони, побита покрівля.
Повторно пошкоджень зазнали і кілька навчальних закладів, будівля адміністрації району. Також горіла історична будівля у центрі міста.
Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.
Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.
Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.