У Миколаївському музеї суднобудування і флоту у суботу, 20 травня, відбулась презентація першого етапу регіонального проекту «Вогні Півдня. Люди-маяки». Ознайомитися з виставкою миколаївці матимуть змогу протягом місяця.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Захід передбачає відбір малюнків для створення сувенірної продукції. Лінійка сувенірної продукції передбачає маяки в таврійському і петриківському розписах, окремо в графіці, в сучасному усвідомленні. Частину продукції планується випустити до дня нашої перемоги як символів боротьби українського народу, незламних миколаївців.

В експозиції, зокрема, представлені роботи фотохудожників Олега Марчука, Олександра Єрмолаєва та Артура Самкова.

— Ми вирішили об'єднати наші зусилля, і ось на виставці представлені маяки Миколаївської та Херсонської області, але в планах ще дознімати маяки, бо вони не всі дозняті через воєнні корективи. Маяки дуже круто знімати з дрона вночі, що наразі не так легко, як було до повномасштабного вторгнення, - зазначив фотограф Олег Марчук.

Автор фоторобіт розповів, що наразі у планах відзняти Хабловський маяк, адже найулюбленіші роботи, це саме серія нічних фотографій, бо технічно ця зйомка відрізняється від усіх інших своїм магічним сенсом.

Зазначимо, що на виставці було також представлено понад 100 художніх робіт, виконаних непрофесійними художниками із зображенням маяків Півдня України. Та представлені фотоінсталяції авторів проєкту «МініМісто», легоархітекторів Олександра Єрмолаєва та Артура Самкова.

— Все, що народжується від душі та серця, залишається для багатьох поколінь. Тому побачивши результати такої величезної праці на виставці, можу сказати, що Миколаївщина вже написала свою історію для багатьох поколінь. Вже скоро настане час, коли ми побачимо усі наші маяки, будемо подорожувати до них з родинами, друзями й запрошувати гостей, - зазначила Вікторія Ополінша, представниця національної спілки художників України.

Гості заходу змогли переглянути добірку фоторобіт, малюнків та дізнатися цікаві історичні факти про маяки та стати учасниками презентації сувенірної лінійки, котру планують випустити до дня нашої перемоги, як символів боротьби українського народу, незламних миколаївців.

Крім того, під час заходу відбулось спецпогашення тематичих конвертів та поштових марок «Миколаїв – столиця маяків України»:

Захід реалізується ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь» за підтримки управління з питань туризму та курортів Миколаївської обласної військової адміністрації та Асоціації лідерів туризму Миколаївської області.

Фоторепортаж

Фото: Єлизавета Холявко