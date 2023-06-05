В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї у суботу, 3 червня, поновили виставку «символи воєнного часу в Dream city», що створили троє миколаївських колекціонерів-моделістів, які на 3-D принтері зробили копії сучасних споруд Миколаєва з дотиком європейських міст.
Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».
Проєкт, що носить в собі історію 35 років, буде функціонувати ще не один тиждень. Задля того, щоб кожен миколаївець зумів побачити мрію сучасного міста, яку Андрій Шинкаренко, Анатолій Смишляєв та Леонід Фісенко втілити у життя.
— Dream city вже в нас стоїть вже шостий рік, в цьому році в липні буде шість років, колекції, яку збирали 35 років. І це були три миколаївські хлопці: Андрій Шинкаренко, Анатолій Смишляєв та Леонід Фісенко, що вирішили зробити виставку з такими макетами, які зараз ми назвали «Dream city світ в мініатюрі», це місто мрії цих хлопців. Вони цим макетом втілили свою мрію у життя й мало того, що вони роблять, якісь європейські будівлі є в нас різні будівлі, як з людьми, так і з транспортом, залізничною колією, – розповіла організаторка виставки Інна Шинкаренко.
Наразі один колекціонерів-моделістів залучив у справу свого життя й свого сина задля продовження справи та втілення у життя нових задумок, що демонструє статус міста «Миколаїв місто герой».
— Зараз Андрій Шинкаренко зі своїм сином роблять миколаївські об'єкти, це такі свіженькі об'єкти, це укриття, які в нас стоять по місту, також це турецький фонтан. Це все іде в масштабі 1:87 і також з'явилася будівля Миколаївської обласної державної адміністрації, що є меморіальним комплексом, своєрідний пам'ятник зруйнованій будівлі російською ракетою. І також там поруч з цією будівлею стоїть кран, який підіймає наш тризуб, який під час бомбардування впав. Ще також з будівлею стоїть підставочка на якій стоїть монета, що присвячена статусу «Миколаїв місто герой». Й таким чином вони все це зробили, – каже Інна Шинкаренко.
Першими відвідувачами виставки цьогоріч стали четвертокласники миколаївської школи, котрі по поверненню до рідного міста після тривалого перебування закордоном були раді побачити рідне місто у мініатюрі з усіх ракурсів та розгледіти усе до дрібних деталей та чудово провести час з батьками та однокласниками на території музею.
— Це вперше за час навчання в четвертому класі ми ось так вибралися, бо то пандемія, то війна. А діткам все потрібно вибиратися, тому по приїзду ми вирішили зібратися та провести разом час. Дітям дуже сподобалося місто мрія, бо для них це нове та надзвичайно цікаве, – зазначили у батьківському комітеті школи №14 в Миколаєві.
Зазначимо, що вперше виставку «Dreamcity Світ у мініатюрі. Миколаїв залізничний» було представлено на пресконференції 15 лютого, де творці детально розповіли про свій проєкт та про роботи, щодо розробки макета Соборної площі, який найближчим часом буде встановлено у місті мініатюр.
Нагадаємо, що Миколаївський обласний краєзнавчий музей з 20 березня 2023 року почав приймати відвідувачів, які можуть насолодитися виставковими експозиціями. Та те що в музеї вже відбулося відкриття авторської виставки під назвою «Опівдні» херсонської художниці Яни Голуб’ятникової, яка і досі функціонує та чекає на відвідувачів.
Фото: Єлизавета Холявко
В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї у суботу, 3 червня, поновили виставку «символи воєнного часу в Dream city», що створили троє миколаївських колекціонерів-моделістів, які на 3-D принтері зробили копії сучасних споруд Миколаєва з дотиком європейських міст.
Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».
Проєкт, що носить в собі історію 35 років, буде функціонувати ще не один тиждень. Задля того, щоб кожен миколаївець зумів побачити мрію сучасного міста, яку Андрій Шинкаренко, Анатолій Смишляєв та Леонід Фісенко втілити у життя.
— Dream city вже в нас стоїть вже шостий рік, в цьому році в липні буде шість років, колекції, яку збирали 35 років. І це були три миколаївські хлопці: Андрій Шинкаренко, Анатолій Смишляєв та Леонід Фісенко, що вирішили зробити виставку з такими макетами, які зараз ми назвали «Dream city світ в мініатюрі», це місто мрії цих хлопців. Вони цим макетом втілили свою мрію у життя й мало того, що вони роблять, якісь європейські будівлі є в нас різні будівлі, як з людьми, так і з транспортом, залізничною колією, – розповіла організаторка виставки Інна Шинкаренко.
Наразі один колекціонерів-моделістів залучив у справу свого життя й свого сина задля продовження справи та втілення у життя нових задумок, що демонструє статус міста «Миколаїв місто герой».
— Зараз Андрій Шинкаренко зі своїм сином роблять миколаївські об'єкти, це такі свіженькі об'єкти, це укриття, які в нас стоять по місту, також це турецький фонтан. Це все іде в масштабі 1:87 і також з'явилася будівля Миколаївської обласної державної адміністрації, що є меморіальним комплексом, своєрідний пам'ятник зруйнованій будівлі російською ракетою. І також там поруч з цією будівлею стоїть кран, який підіймає наш тризуб, який під час бомбардування впав. Ще також з будівлею стоїть підставочка на якій стоїть монета, що присвячена статусу «Миколаїв місто герой». Й таким чином вони все це зробили, – каже Інна Шинкаренко.
Першими відвідувачами виставки цьогоріч стали четвертокласники миколаївської школи, котрі по поверненню до рідного міста після тривалого перебування закордоном були раді побачити рідне місто у мініатюрі з усіх ракурсів та розгледіти усе до дрібних деталей та чудово провести час з батьками та однокласниками на території музею.
— Це вперше за час навчання в четвертому класі ми ось так вибралися, бо то пандемія, то війна. А діткам все потрібно вибиратися, тому по приїзду ми вирішили зібратися та провести разом час. Дітям дуже сподобалося місто мрія, бо для них це нове та надзвичайно цікаве, – зазначили у батьківському комітеті школи №14 в Миколаєві.
Зазначимо, що вперше виставку «Dreamcity Світ у мініатюрі. Миколаїв залізничний» було представлено на пресконференції 15 лютого, де творці детально розповіли про свій проєкт та про роботи, щодо розробки макета Соборної площі, який найближчим часом буде встановлено у місті мініатюр.
Нагадаємо, що Миколаївський обласний краєзнавчий музей з 20 березня 2023 року почав приймати відвідувачів, які можуть насолодитися виставковими експозиціями. Та те що в музеї вже відбулося відкриття авторської виставки під назвою «Опівдні» херсонської художниці Яни Голуб’ятникової, яка і досі функціонує та чекає на відвідувачів.
Фото: Єлизавета Холявко