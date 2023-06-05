В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї у суботу, 3 червня, поновили виставку «символи воєнного часу в Dream city», що створили троє миколаївських колекціонерів-моделістів, які на 3-D принтері зробили копії сучасних споруд Миколаєва з дотиком європейських міст.

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».

Проєкт, що носить в собі історію 35 років, буде функціонувати ще не один тиждень. Задля того, щоб кожен миколаївець зумів побачити мрію сучасного міста, яку Андрій Шинкаренко, Анатолій Смишляєв та Леонід Фісенко втілити у життя.

— Dream city вже в нас стоїть вже шостий рік, в цьому році в липні буде шість років, колекції, яку збирали 35 років. І це були три миколаївські хлопці: Андрій Шинкаренко, Анатолій Смишляєв та Леонід Фісенко, що вирішили зробити виставку з такими макетами, які зараз ми назвали «Dream city світ в мініатюрі», це місто мрії цих хлопців. Вони цим макетом втілили свою мрію у життя й мало того, що вони роблять, якісь європейські будівлі є в нас різні будівлі, як з людьми, так і з транспортом, залізничною колією, – розповіла організаторка виставки Інна Шинкаренко.

Наразі один колекціонерів-моделістів залучив у справу свого життя й свого сина задля продовження справи та втілення у життя нових задумок, що демонструє статус міста «Миколаїв місто герой».

— Зараз Андрій Шинкаренко зі своїм сином роблять миколаївські об'єкти, це такі свіженькі об'єкти, це укриття, які в нас стоять по місту, також це турецький фонтан. Це все іде в масштабі 1:87 і також з'явилася будівля Миколаївської обласної державної адміністрації, що є меморіальним комплексом, своєрідний пам'ятник зруйнованій будівлі російською ракетою. І також там поруч з цією будівлею стоїть кран, який підіймає наш тризуб, який під час бомбардування впав. Ще також з будівлею стоїть підставочка на якій стоїть монета, що присвячена статусу «Миколаїв місто герой». Й таким чином вони все це зробили, – каже Інна Шинкаренко.

Першими відвідувачами виставки цьогоріч стали четвертокласники миколаївської школи, котрі по поверненню до рідного міста після тривалого перебування закордоном були раді побачити рідне місто у мініатюрі з усіх ракурсів та розгледіти усе до дрібних деталей та чудово провести час з батьками та однокласниками на території музею.