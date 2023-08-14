Підрядна компанія «МЕГО ЛТД», яка виконує поточний ремонт проспекту Богоявленського у Корабельному районі Миколаєва, вже вдруге зриває строки виконання робіт.

Про це в коментарі «НикВести» повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний.

За його словами, станом на 14 серпня підрядник виконав приблизно 30-35% робіт.

— Підрядник зовсім не встигає виконати роботи. По роботах на зараз: на першій ділянці, від Баштанського вʼїзду, він демонтував бордюри, зробив фрезерування і наразі встановлює бордюри перед асфальтуванням. Але мої працівники виїжджали туди і не побачили працюючих робочих. По другій ділянці, поворот біля річки Вітовка, підрядник виконав увесь комплекс робіт, але у нас є деякі претензії. До якості асфальту претензій немає, вони є до встановлення бордюрного каменю. Стосовно третьої ділянки, від Широкої Балки до мосту, то там взагалі тільки демонтовані бордюри і ніяких інших робіт він не виконував, — розповів Дмитро Бездольний.

На сьогодні Департамент ЖКГ розглядає два варіанти: або розірвати з підрядником договір та знайти іншого, або накласти на підрядника штраф та укласти додаткову угоду на продовження робіт.

— Дуже велика робота (обсяг робіт з ремонту проспекту, — прим.), тому ми обережно ставимося до ситуації. Тому що розуміємо, що якщо просто розірвати договір, то можна, звісно, шукати іншого підрядника, але це нові торги і втрачений час. До кінця року вже буде питання: а чи встигнемо ми? Зараз ми будемо оцінювати усі ризики і спілкуватися з підрядником. Якщо навіть з запізненням, то коли він все ж може завершити ці роботи. Але варіант розірвання договору і пошуку іншого підрядника, який зможе оперативно завершити роботи, розглядається, — повідомив директор ДЖКГ.

Наразі, повідомив він, юрист з Департамента ЖКГ опрацьовує питання накладення на підрядника штрафу, адже «тут йдеться вже не по якийсь тиждень запізнення, а місяць чи навіть більше».

Раніше «НикВести» повідомляли, що договір на поточний ремонт дороги по проспекту Богоявленському Департамент житлово-комунального господарства міськради уклав з вінницьким підприємством «Мего ЛТД». Пізніше стало відомо, що підрядна компанія зриває строки виконання робіт. Після чого в «антикорупційному» департаменті міськради пригрозили підряднику штрафом.

Ця фірма активно працювала на Херсонщині. Згодом видання «Наші гроші» повідомило, що поліція розслідує зловживання службовим становищем посадовцями Херсонської обладміністрації та ДУ «Місцеві дороги Херсонщини». В ході досудового розслідування було встановлено, що в рамках програми «Велике будівництво», ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» уклала низку угод щодо ремонту доріг з ТОВ «Білдгруп» на загальну суму 62,89 мільйона гривень та ТОВ «Мего ЛТД» – на 280,03 мільйона.

Фоторепортаж

Фото: Сергій Овчаришин

